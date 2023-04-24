В Москве прошла премьера мультфильма «Яга и книга заклинаний»

Фотоотчет из кинотеатра «Октябрь»

22 апреля в кинотеатре «Октябрь» в рамках 45-го Московского Международного Кинофестиваля состоялась российская премьера нового анимационного фильма ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ. Картина производства кинокомпании Art Pictures Studio, студии Gluk’oza Animation, при поддержке Фонда Кино стала участником официальной внеконкурсной программы ММКФ. В широкий российский прокат мультфильм выйдет 27 апреля 2023 года, дистрибьютором выступает компания «НМГ Кинопрокат», входящая в холдинг Национальная Медиа Группа.

Анимационную ленту столичной публике представили: режиссер – Владимир Саков, продюсер и актер озвучания – Федор Бондарчук, продюсер – Александр Чистяков, актеры озвучания – ray! (Лидия Чистякова-Ионова), Диомид Виноградов, Вера Чистякова-Ионова, Злата Осипова и другие представители творческой группы. Светскую премьеру посетили: Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), чествующая свою семью, которая принимала участие в создании картины, Ксения Собчак, Юлия и Маруся Бордовских, Марюс Вайсберг, Эльдар Джарахов, Анна Бегунова, Инга Бергман, Снежина Кулова, Катерина Кейру, Бедрос, Мартин и Алла-Виктория Киркоровы, Ева Смирнова, Михаил Турецкий, Виктория Галустян, Мария Гончарук и другие.

Фотографии Анны Темериной.

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24.04.2023