В Москве прошла премьера сериала «Юг»

Фотоотчет из Летнего кинотеатра Okko на ВДНХ

18 августа в Летнем кинотеатре Okko на ВДНХ прошла премьера приключенческого сериала для всей семьи «Юг».

Первые эпизоды шоу лично представила творческая команда проекта во главе с режиссером-постановщиком Иваном Сосниным, автором сценария Алимом Бесчоковым, генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым, продюсером кинокомпании NORM PRODUCTION Романом Новиковым и артистами проекта, среди которых Ярослав Могильников, Надежда Маркина, Кирилл Кяро, Павел Комаров, Игорь Грабузов и другие.

Гостями показа стали Анна Пересильд, Рузиль и Азиза Минекаевы, Мария Лапшина, Даша Верещагина, Ксения Суркова, Юлия Волкова и другие.

«Юг» дебютирует на Okko уже с 22 августа.

Фото: Ксения Угольникова

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19.08.2024