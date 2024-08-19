В Москве прошла премьера сериала «Юг»
Фотоотчет из Летнего кинотеатра Okko на ВДНХ
18 августа в Летнем кинотеатре Okko на ВДНХ прошла премьера приключенческого сериала для всей семьи «Юг».
Первые эпизоды шоу лично представила творческая команда проекта во главе с режиссером-постановщиком Иваном Сосниным, автором сценария Алимом Бесчоковым, генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым, продюсером кинокомпании NORM PRODUCTION Романом Новиковым и артистами проекта, среди которых Ярослав Могильников, Надежда Маркина, Кирилл Кяро, Павел Комаров, Игорь Грабузов и другие.
Гостями показа стали Анна Пересильд, Рузиль и Азиза Минекаевы, Мария Лапшина, Даша Верещагина, Ксения Суркова, Юлия Волкова и другие.
«Юг» дебютирует на Okko уже с 22 августа.
Фото: Ксения Угольникова
19.08.2024