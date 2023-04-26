В Москве прошла премьера фильма «Юра дворник»

Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»

25 апреля в кинотеатре «Иллюзион» состоялась светская премьера новой российской комедии ЮРА ДВОРНИК, основанной на реальной истории о дворнике Юре Ветлугине из Уфы, который в одночасье прославился на всю страну.

Первым столичным зрителям картину представила творческая группа фильма: актеры Антон Кузнецов, Ида Галич, Денис Власенко, Агата Муцениеце, Паулина Врублевска, режиссер Виталий Дудка, продюсеры Георгий Малков, Роксана Санкина, а также прототипы главных героев комедии — дворник Юрий Ветлугин и фотограф Роман Филиппов.

Гостями московской премьеры стали Кристина Асмус, Светлана Бондарчук, Сергей Харченко, Стас Круглицкий, Владислав Лисовец, Катерина Ковальчук, Ирина Йовович, Надежда Стрелец, Юлия Савичева, Кузьма Сапрыкин, Карина Кросс, DJ Грув, Владимир Гарцунов, Ирина Безряднова, Марьяна Спивак, Надежда Гуськова, Маруся Бордовских, Вера Шпак, Ирина Мягкова, Анна Грачевская, Снежанна Тон, Алеко Надирян, ALEKSIA, Светлана Большакова, Анриэль, Вика Андриенко и другие.

В российских кинотеатрах комедию ЮРА ДВОРНИК можно будет увидеть с 4 мая.

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26.04.2023