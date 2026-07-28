В Москве состоялась премьера романтической комедии «За любовь»

Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

27 июля в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошла светская премьера фильма ЗА ЛЮБОВЬ.

Со сцены романтическую комедию представили режиссер Андрей Малай, продюсеры Гайк Асатрян, Евгений Егупов и Алексей Степанов, актеры Ксения Бородина, Алексей Чадов, Роза Сябитова, Марк Бартон, Олеся Судзиловская, Виктория Клинкова, Теона Омарова, Карен Акопян, Любовь Рубцова, Анна-Мария Тихонова, Юлия Егупова и другие участники съемочной группы.



Гостями премьеры стали Ольга Орлова, Полина Диброва, Сарик и Гевонд Андреасяны, Лиза Моряк, Ольга Никольская, Григорий Гладков и другие.

Картина выйдет в широкий прокат 30 июля.

Фото: пресс-служба «Атмосферы Кино»

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28.07.2026