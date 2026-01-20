В Москве состоялась премьера драмеди «Здесь был Юра»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

19 января в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера фильма ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА.

Представить картину на сцену вышли режиссер Сергей Малкин, актеры Константин Хабенский, Кузьма Котрелев, Денис Парамонов, Александр Поршин и почти вся съемочная группа.

Гостями премьеры стали Леонид Ярмольник, Алена Долецкая, Анна Меликян, Аня Чиповская, Григорий Верник, Полина Гухман, Юлия Хлынина, Мила Ершова, Святослав Рогожан, Алексей Попогребский, Алла Сигалова, Ольга Сутулова, Алена Михайлова, Алина Насибуллина, Эльдар Калимулин, Петр Федоров, Сергей Горошко и многие другие.

Обладатель главного приза фестиваля актуального российского кино «Маяк» выйдет в прокат 5 февраля.

Фото: Анна Темерина, Максим Кашин

