В Москве прошла премьера сериала «Земля виноделов»
Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»
26 сентября в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера сериала «Земля виноделов» о российском виноделии.
Со сцены проект представил режиссер Иван Вдовин, продюсер Алексей Федоров и ведущие Денис Симачев и Егор Дружинин.
Гостями мероприятия стали владелец ювелирной сети Sunlight Сергей Грибняков, актер Роман Евдокимов, актриса Екатерина Соколова-Жубер, а также представители виноделен, которые участвовали в съемках шоу.
Проект дебютирует в онлайн-кинотеатре Premier и на видеосервисе RUTUBE 30 сентября.
Фото: пресс-служба Premier
27.09.2024