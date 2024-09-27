В Москве прошла премьера сериала «Земля виноделов»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

26 сентября в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера сериала «Земля виноделов» о российском виноделии.

Со сцены проект представил режиссер Иван Вдовин, продюсер Алексей Федоров и ведущие Денис Симачев и Егор Дружинин.

Гостями мероприятия стали владелец ювелирной сети Sunlight Сергей Грибняков, актер Роман Евдокимов, актриса Екатерина Соколова-Жубер, а также представители виноделен, которые участвовали в съемках шоу.

Проект дебютирует в онлайн-кинотеатре Premier и на видеосервисе RUTUBE 30 сентября.

Фото: пресс-служба Premier

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27.09.2024