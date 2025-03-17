В Москве прошла премьера фильма «Жар-птица»

15 марта в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась московская премьера фильма ЖАР-ПТИЦА Романа Михайлова.

Гостям картину представили режиссер Роман Михайлов и актеры Марк Эйдельштейн, Александра Киселева, Чингиз Гараев в формате рэп-перформанса.

Мероприятие посетили Ярослав Могильников, Алина Насибуллина, Владимир Канухин, Сергей Двойников и другие.

ЖАР-ПТИЦА выйдет в прокат с 20 марта.

Фото: Елена Юнина