В Москве прошла премьера фильма «Жар-птица»
Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»
15 марта в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась московская премьера фильма ЖАР-ПТИЦА Романа Михайлова.
Гостям картину представили режиссер Роман Михайлов и актеры Марк Эйдельштейн, Александра Киселева, Чингиз Гараев в формате рэп-перформанса.
Мероприятие посетили Ярослав Могильников, Алина Насибуллина, Владимир Канухин, Сергей Двойников и другие.
ЖАР-ПТИЦА выйдет в прокат с 20 марта.
Фото: Елена Юнина
17.03.2025