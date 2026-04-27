В Москве состоялась премьера фильма «Ждун 2»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

26 апреля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера фильма ЖДУН 2.

Со сцены о работе над проектом рассказали режиссер Дмитрий Суворов, продюсер Максим Рогальский, актеры Александр Ревва, Карен Арутюнов, Владислав Ветров, Никита Тарасов, Сергей Чирков, Андрей Андреев, Маргарита Силаева, Ирина Боровская, Макар Полевой и другие.

Гостями премьеры стали Александр Амиров, Эвелина Бледанс, Данила Якушев, Анастасия Имамова, Александр Волохов, Антонина Бойко, Денис Косяков, Станислав Соломатин, Семен Литвинов и другие.

ЖДУН 2 выйдет в прокат уже 30 апреля.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Наше кино»

27.04.2026