В Москве состоялась премьера фильма «Ждун 2»
Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»
26 апреля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера фильма ЖДУН 2.
Со сцены о работе над проектом рассказали режиссер Дмитрий Суворов, продюсер Максим Рогальский, актеры Александр Ревва, Карен Арутюнов, Владислав Ветров, Никита Тарасов, Сергей Чирков, Андрей Андреев, Маргарита Силаева, Ирина Боровская, Макар Полевой и другие.
Гостями премьеры стали Александр Амиров, Эвелина Бледанс, Данила Якушев, Анастасия Имамова, Александр Волохов, Антонина Бойко, Денис Косяков, Станислав Соломатин, Семен Литвинов и другие.
ЖДУН 2 выйдет в прокат уже 30 апреля.
Фото: пресс-служба кинокомпании «Наше кино»
27.04.2026