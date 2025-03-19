В Москве состоялась премьера семейной комедии «Ждун»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

18 марта в Москве состоялась премьера фантастической семейной комедии ЖДУН.

Фильм зрителям представила съемочная группа – режиссер Дмитрий Суворов, продюсеры Максим Рогальский, Владлена Рекст, музыкальный продюсер Сергей Жуков и исполнители главных ролей Виктор Хориняк, Владислав Ветров, Никита Тарасов, Андрей Андреев, Маргарита Силаева, актер озвучания и дубляжа Карен Арутюнов и другие.

Гостями мероприятия стали Александр Ревва с семьей, DJ Грув, Александра Власова, Антонина Бойко, Валерия Ланская, София Петрова, Карен Аванесян, Вероника Журавлева, Марта Носова, Александра Бабаскина и многие другие.

ЖДУН выходит в прокат уже с 20 марта.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Наше кино»

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19.03.2025