В Москве состоялась премьера фильма «Жемчуг»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

11 марта в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошел премьерный показ семейного драмеди ЖЕМЧУГ.

Картину со сцены представили режиссер Тина Баркалая, продюсер Екатерина Филиппова, актеры Светлана Ходченкова, Сергей Гилев, Эра Зиганшина, Дарья Полунеева, Федор Кудряшов, Юлия Волкова, Марина Маныч и другие.

Гостями мероприятия стали министр культуры РФ Ольга Любимова, Алена Хмельницкая, Арина Шарапова, Юлия Беретта, Даниил Белых и другие.

ЖЕМЧУГ уже в прокате.

Фото: Pan-Atlantic Studio

12.03.2026