В Москве состоялась премьера фильма «Жертва обстоятельств»

Фоторепортаж из кинотеатра «Москва»

18 августа в кинотеатре «Москва» состоялась светская премьера остросюжетной сатиры ЖЕРТВА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ с Крисом Эвансом и Аней Тейлор-Джой в главных ролях.

Гостями мероприятия стали Ольга Свиблова, Ян Гэ, Мария Ахметзянова, Карина Александрова, Алексей Онежен, Диана Енакаева, Иван Макаревич, Надя Ручка, Найка Казиева, Алиса Кот, Антонина Бойко, Аля Майер, Мария Давитая, Карина Каграманян, Серафима Красникова, Ульяна Чжан и другие.

В широкий прокат картина режиссера Ромена Гавраса выйдет 20 августа.

Фото: Ксения Угольникова

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19.08.2026