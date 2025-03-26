В Москве прошла премьера экшн-драмы «Жига. На полной скорости»
Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»
25 марта в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера экшен-драмы ЖИГА. НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ.
Фильм зрителям представили режиссер Наталия Каленова, продюсер Алексей Рязанцев, актеры Сергей Шакуров, Ярослав Могильников, Андрей Соколов, Валентин Анциферов, Вероника Журавлева, Вероника Левенец, Лидия Емельяненко, а также блогеры ERSHOV и Екатерина Новикова.
Гостями премьеры стали Карина Александрова, Александра Черкасова, Армен Ананикян, Анна Ещенко, Эвелина Бледанс, Екатерина Темнова, Ефим Петрунин, Светлана Журова, Даниил Белых и многие другие.
ЖИГА. НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ выйдет в прокат с 27 марта.
Фото: пресс-служба компании «Каро Премьер»
26.03.2025