В Москве прошла премьера экшн-драмы «Жига. На полной скорости»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

25 марта в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера экшен-драмы ЖИГА. НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ.

Фильм зрителям представили режиссер Наталия Каленова, продюсер Алексей Рязанцев, актеры Сергей Шакуров, Ярослав Могильников, Андрей Соколов, Валентин Анциферов, Вероника Журавлева, Вероника Левенец, Лидия Емельяненко, а также блогеры ERSHOV и Екатерина Новикова.

Гостями премьеры стали Карина Александрова, Александра Черкасова, Армен Ананикян, Анна Ещенко, Эвелина Бледанс, Екатерина Темнова, Ефим Петрунин, Светлана Журова, Даниил Белых и многие другие.

ЖИГА. НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ выйдет в прокат с 27 марта.

Фото: пресс-служба компании «Каро Премьер»

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26.03.2025