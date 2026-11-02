В Москве состоялась премьера семейного фэнтези «Живая книга»

Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

31 октября в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера семейного фэнтези ЖИВАЯ КНИГА.

Со сцены фильм представили генеральные продюсеры Алексей Степанов, Гайк Асатрян и Денис Матросов, режиссер Денис Гуляр, актеры Леонид Якубович, Валя Карнавал, Ольга Кузьмина, Анастасия Крылова, Карен Арутюнов, Ульяна Квитовская, Сергей Федоров, Иса Новиков, Екатерина Данилюк и другие участники съемочной группы.



Гостями премьеры стали Евгений Герчаков, Наталья Мильниченко, Карина Мишулина, Никита Конкин, Юлия Куварзина, Галина Данилова, Ася Борисова, Анатолий Руденко и другие.

Картина выйдет в широкий прокат 4 ноября. Дистрибьютор – «Атмосфера Кино».

Фото: пресс-служба «Атмосферы Кино»

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

02.11.2026