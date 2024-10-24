В Москве состоялся премьерный показ сериала «Жвачка»
Фоторепортаж из клуба Bounce
23 октября в московском клубе Bounce состоялось мероприятие в честь релиза молодежного драмеди «Жвачка».
Гостями премьеры стала творческая группа сериала: режиссер Александр Цой, актеры Дарья Балабанова, Антон Рогачев, Антон Артемьев, Ульяна Пылаева, Юлия Волкова, Карина Александрова и многие другие.
Перед показом первых двух серий проекта состоялся концерт группы «Базар», чей трек «Генетика» вошел в саундтрек сериала.
«Жвачка» уже доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре Premier.
Фото: пресс-служба Premier
24.10.2024