В Москве состоялся премьерный показ сериала «Жвачка»

Фоторепортаж из клуба Bounce

23 октября в московском клубе Bounce состоялось мероприятие в честь релиза молодежного драмеди «Жвачка».

Гостями премьеры стала творческая группа сериала: режиссер Александр Цой, актеры Дарья Балабанова, Антон Рогачев, Антон Артемьев, Ульяна Пылаева, Юлия Волкова, Карина Александрова и многие другие.

Перед показом первых двух серий проекта состоялся концерт группы «Базар», чей трек «Генетика» вошел в саундтрек сериала.

«Жвачка» уже доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре Premier.

Фото: пресс-служба Premier

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24.10.2024