В Москве состоялась премьера фильма-концерта «Жванецкий».

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

12 мая, в рамках проекта КАРО.Арт в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялся премьерный показ фильма-концерта «Жванецкий».

Картину представили генеральные продюсеры Дмитрий Щербанов и Андрей Шишканов, режиссер Вадим Плохотников, креативный продюсер Наталья Жванецкая, заслуженные артистки России Людмила Артемьева и Нонна Гришаева, актер театра и кино Глеб Калюжный, шоумен Илья Соболев и генеральный директор компании «Каро Премьер» Алексей Рязанцев.

Художественный руководитель проекта Евгений Гришковец не смог присутствовать на премьерном показе лично, но записал для зрителей видеообращение. Звездными гостями мероприятия стали актер и телеведущий Леонид Каневский, продюсер Юрий Аксюта, группа «Фабрика», а также ведущие «Первого канала» Никита Пименов, Дарья Шулик и другие.

Фильм-концерт «Жванецкий» производства кинокомпаний «Ящер Пикчерс» и «Вселенная кино» при участии «Первого канала» и медиагруппы «Красный квадрат» выйдет в широкий кинотеатральный прокат 15 мая. Дистрибьютор фильма – компания «Каро Премьер». Стратегическим партнером проекта выступил медиахолдинг МАЕР.

«Нам удалось сделать уникальное кино, наполненное абсолютно универсальным юмором, который понятен разной возрастной аудитории. При этом «Жванецкий» не только очень смешной, но и безумно трогательный. Безусловно, здесь сработала совокупность всего: гения Михаила Михайловича, прекрасного сценария и нашего невероятного кастинга. Немногие проекты могут похвастаться таким количеством суперзвезд в кадре», - рассказал Андрей Шишканов, генеральный продюсер кинокомпании «Вселенная кино».

Также в кинотеатре «Октябрь» была развернута выставка, посвященная творчеству Жванецкого. Гости мероприятия смогли увидеть архивные фото и рукописи автора. После показа состоялось обсуждение фильма-концерта.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Вселенная кино»

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13.05.2025