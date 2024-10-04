В Санкт-Петербурге прошла премьера сериала «жЫЫЫзнь»

Фоторепортаж из кинотеатра «Англетер»

2 октября в кинотеатре «Англетер» в Санкт-Петербурге прошла светская премьера сериала «жЫЫЫзнь».

«Первобытную комедию» приехали представить авторы и актеры проекта Михаил Галустян, Борис Дергачев, Филипп Ершов, Анастасия Чиковани, Игорь Грабузов, Александра Черкасова, Ксения Гусева, Филипп Азаров, Эмиль Никогосян и многие другие.

В числе гостей мероприятия оказались Илья Соболев, Илья Носков, Владислав Ценев, Кристина Юдичева и многие другие.

Премьера сериала в эфире ТНТ состоится 14 октября.

Фото: пресс-служба ТНТ

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

04.10.2024