В Санкт-Петербурге прошла премьера сериала «жЫЫЫзнь»
Фоторепортаж из кинотеатра «Англетер»
2 октября в кинотеатре «Англетер» в Санкт-Петербурге прошла светская премьера сериала «жЫЫЫзнь».
«Первобытную комедию» приехали представить авторы и актеры проекта Михаил Галустян, Борис Дергачев, Филипп Ершов, Анастасия Чиковани, Игорь Грабузов, Александра Черкасова, Ксения Гусева, Филипп Азаров, Эмиль Никогосян и многие другие.
В числе гостей мероприятия оказались Илья Соболев, Илья Носков, Владислав Ценев, Кристина Юдичева и многие другие.
Премьера сериала в эфире ТНТ состоится 14 октября.
Фото: пресс-служба ТНТ
04.10.2024