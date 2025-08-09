В Москве прошла премьера сериала «Знахарь»
Фоторепортаж из «Дома культур»
8 августа во дворе московского «Дома культур» состоялась светская премьера нового сериала ТНТ «Знахарь».
Перед показом зрителей поприветствовали сценарист и креативный продюсер Иван Баранов и режиссер Никита Андриенко.
Гостями мероприятия стали Марго Овсянникова, Сергей Годин, Валерия Астапова, Екатерина Шкуро, Екатерина Казакова, Михаил Орлов и многие другие.
«Знахарь» дебютирует в эфире ТНТ 11 августа.
Фото: пресс-служба ТНТ
09.08.2025