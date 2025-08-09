В Москве прошла премьера сериала «Знахарь»

Фоторепортаж из «Дома культур»

8 августа во дворе московского «Дома культур» состоялась светская премьера нового сериала ТНТ «Знахарь».

Перед показом зрителей поприветствовали сценарист и креативный продюсер Иван Баранов и режиссер Никита Андриенко.

Гостями мероприятия стали Марго Овсянникова, Сергей Годин, Валерия Астапова, Екатерина Шкуро, Екатерина Казакова, Михаил Орлов и многие другие.

«Знахарь» дебютирует в эфире ТНТ 11 августа.

Фото: пресс-служба ТНТ

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

09.08.2025