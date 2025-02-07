В Москве состоялась премьера комедии «Знакомство родителей»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

5 февраля в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера романтической комедии ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ.

Фильм представили режиссер и продюсер Иван Капитонов, продюсеры Святослав Подгаевский, Георгий Шабанов и Маргарита Мигранова, а также актеры Тарас Шевченко, Анастасия Талызина, Елена Николаева, Александр Ильин-младший, Виктория Полторак и Олег Тополянский.

Гостями премьеры стали Дмитрий Шепелев, Ирина Пегова, Александр Ильин, Анна Попова, Александр Новиков, Денис Власенко, Ольга Ломоносова, Анна Завтур, Мария Зайцева, Даниил Вершинин, Пётр Натаров, Варвара Феофанова, Татьяна Яхина, Гевонд Андреасян и многие другие.

ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ уже в прокате.

Фото: пресс-служба «НМГ Кинопрокат»

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07.02.2025