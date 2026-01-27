В Москве состоялась премьера фильма «Золотой дубль»

Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

26 января в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера спортивной драмы ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ, посвященной памяти футболиста и тренера Никиты Симоняна.

Картину представили со сцены генеральный продюсер и сценарист Валерий Саарян, актеры Егор Бероев, Ксения Алферова и другие участники съемочной группы. Также на сцену вышли председатель Союза ветеранов футбола России и член Исполнительного комитета РФС Александр Мирзоян и футболисты клуба «Арарат», которые в 1973 году стали обладателями кубка СССР и чемпионами СССР.

Гостями премьеры стали Виктория Симонян, Валерий Карпин, Евгений Бушманов, Сергей Кирьяков, Саркис Оганесян, Никита Баженов, Шамиль Тарпищев, Гурам Амарян, Алексей Онежен, Карен Арутюнов, Виктория Богатырева, Максим Сапрыкин, Егор Губарев и другие.

ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ выйдет в прокат с 29 января.

Фото: пресс-служба «Атмосферы Кино»

