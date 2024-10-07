В Москве прошла премьера киноверсии оперы «Золушка»
Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»
6 октября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялось открытие нового сезона проекта «Театр в кино», в рамках которого состоялся премьерный показ оперы ЗОЛУШКА в постановке театра «Геликон-опера».
Перед показом со сцены выступили заместитель генерального директора «Геликон-оперы» и режиссер спектакля Илья Ильин, директор Дирекции генерального продюсера телеканала «Россия-Культура» Любовь Платонова, а также президент киносети «КАРО» Ольга Зинякова.
Гостями мероприятия стали Игорь Крутой, Александр Олешко, Зара, Дмитрий Бикбаев, Байгали Серкебаев, Кэти Солвэй, Илона Броневицкая, Перукуа и многие другие.
Фото: Максим Судоргин
07.10.2024