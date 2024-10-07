В Москве прошла премьера киноверсии оперы «Золушка»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

6 октября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялось открытие нового сезона проекта «Театр в кино», в рамках которого состоялся премьерный показ оперы ЗОЛУШКА в постановке театра «Геликон-опера».

Перед показом со сцены выступили заместитель генерального директора «Геликон-оперы» и режиссер спектакля Илья Ильин, директор Дирекции генерального продюсера телеканала «Россия-Культура» Любовь Платонова, а также президент киносети «КАРО» Ольга Зинякова.

Гостями мероприятия стали Игорь Крутой, Александр Олешко, Зара, Дмитрий Бикбаев, Байгали Серкебаев, Кэти Солвэй, Илона Броневицкая, Перукуа и многие другие.

Фото: Максим Судоргин

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07.10.2024