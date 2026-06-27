В Москве состоялась премьера сериала «Зовите Витю!»
Фоторепортаж из летнего кинотеатра «КИОН»
26 июня в летнем кинотеатре «Лето. Кино. Кион» во дворе бара «Стрелка» состоялась светская премьера сериала «Зовите Витю!».
Проект представили режиссер Денис Тяпичев, а также актеры Илья Соболев, Алла Малкова, Наталья Тетенова, Дмитрий Мухамадеев, Марина Налетова, Влада Веревко и другие
Среди гостей мероприятия также оказались Александр Шепс, Александр Самойленко, Диана Милютина, Елена Борщева, Алиса Кот, Валентина Малыгина, Александра Ревенко, Анна Азарова, Маргарита Дьяченкова, Дарья Жовнер, Григорий Калинин и многие другие.
Проект выйдет в онлайн-кинотеатре «КИОН» 1 июля.
Фото: Анна Темерина, Андрей Калмыков
27.06.2026