В Москве прошла премьера документального фильма «Зураб»
Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»
29 мая в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера документального фильма ЗУРАБ о Зурабе Церетели.
Светский показ посетил сам знаменитый художник и скульптор, его родные – сын Василий Церетели с семьей, а также Полина Аскери, Юрий Купер, Георгий Полтавченко, Ирина Чайковская, Юлия Хамитова, Лидия Александрова, Алеша Славко и многие другие.
Картину со сцены представили создатели – генеральный продюсер Алексей Полтавченко, продюсеры Илья и Анна Ипатовы, режиссер Ашот Геворкян.
Документальный фильм был снят к 90-летию Зураба Церетели. Проект выйдет в онлайн-кинотеатре Premier 10 июня. Позднее фильм также станет доступен для просмотра на видеосервисе RUTUBE.
Фото: Ксения Угольникова
30.05.2024