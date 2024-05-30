В Москве прошла премьера документального фильма «Зураб»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

29 мая в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера документального фильма ЗУРАБ о Зурабе Церетели.

Светский показ посетил сам знаменитый художник и скульптор, его родные – сын Василий Церетели с семьей, а также Полина Аскери, Юрий Купер, Георгий Полтавченко, Ирина Чайковская, Юлия Хамитова, Лидия Александрова, Алеша Славко и многие другие.

Картину со сцены представили создатели – генеральный продюсер Алексей Полтавченко, продюсеры Илья и Анна Ипатовы, режиссер Ашот Геворкян.

Документальный фильм был снят к 90-летию Зураба Церетели. Проект выйдет в онлайн-кинотеатре Premier 10 июня. Позднее фильм также станет доступен для просмотра на видеосервисе RUTUBE.

Фото: Ксения Угольникова

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30.05.2024