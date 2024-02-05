В Москве прошла премьера мультфильма «Звериный рейс»
Фотоотчет из кинотеатра «Формула кино на Кутузовском»
3 февраля в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» прошла премьера мультфильма ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС.
Картину зрителям представил актер и телеведущий Леонид Якубович, подаривший свой голос герою Ною.
Гостями показа стали Александр Бердников с семьей, Алла Довлатова, Алексей Гаврилов, Никита Тарасов с супругой и дочерью, Эльдар Калимуллин с семьей, Дарья Серебрякова, Юлия Беретта, Александр Энберт с супругой, Анна Пескова и другие.
ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС выйдет в прокат 8 февраля
Фото: Алексей Молчановский
05.02.2024