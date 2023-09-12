В Москве прошла премьера фильма «Звук свободы»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

11 сентября в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма ЗВУК СВОБОДЫ с Джимом Кэвизелом в главной роли.

Сюжет фильма основан на реальной истории Тима Балларда – бывшего государственного агента, который начал свою собственную операцию против торговли детьми в Латинской Америке.

С первыми зрителями в формате public-talk картину обсудили журналисты Ксения Собчак и Александр Акулиничев.

Гостями мероприятия стали Надежда Михалкова, Анар, Алика Смехова, Ольга Кабо, Павел Лунгин, Денис Шведов, Владислав Лисовец, Екатерина Вуличенко, Женя Малахова, Янина Студилина, Иван Николаев, Иван Кокорин, Виктория Дайнеко, Игорь Волошин, Анна Чурина, Дарья Руденок, Дарья Повереннова, Алена Чехова, Вера Вольт и многие другие.

ЗВУК СВОБОДЫ выйдет в прокат 14 сентября.

Фото: пресс-служба «Атмосфера Кино»

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12.09.2023