В Москве состоялась премьера романтической комедии «Олень»

Фоторепортаж из кинотеатра «Каро Sky Авиапарк»

Вчера в кинотеатре «Каро Sky Авиапарк» состоялась премьера романтической комедии ОЛЕНЬ производства кинокомпании «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»), Продюсерского Центра «ГОРАД» и телеканала ТНТ.

Это история об Андрее, дамском угоднике, который привык использовать женщин. Его жизнь неожиданно меняется после встречи с неординарной девушкой Настей, с которой он проводит случайную ночь. Она оказывается внучкой настоящей ведьмы. Бабуля Насти решает проучить негодяя, который, по ее мнению, обидел внучку, и награждает ловеласа рогами. Единственный способ для Андрея избавиться от этого ветвистого украшения – настоящая, взаимная любовь…

Первым зрителям фильм представили режиссер Михаил Соловьев, продюсеры Екатерина Гордецкая и Андрей Радько, актеры Кузьма Сапрыкин, Ольга Веникова, Даниил Вахрушев, Дмитрий Хрусталев, Вячеслав Морозов и съемочная группа картины.

Екатерина Гордецкая, продюсер:«Мы делали кино о любви. О том, как иногда судьба может пошутить над нами, чтобы познакомить и сблизить двух, как кажется, очень далеких друг от друга людей. И сделать это красиво и непринужденно. С тем самым вселенским юмором».

Андрей Радько, продюсер: «Фильм был задуман более 10 лет назад, но мы никак не могли понять, кто способен сыграть главную роль. Нужен был талантливый актер, который обладал бы сильной самоиронией. И когда на кастинге появился Кузьма Сапрыкин, мы поняли, что наконец нашли главного героя».

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13.05.2025