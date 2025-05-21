В Москве состоялась премьера трагикомедии «Правила Филиппа»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

20 мая в киноцентре «Октябрь» состоялась светская премьера жизнеутверждающего фильма ПРАВИЛА ФИЛИППА.

Премьеру посетили Ольга Орлова, Софья Лебедева, Юлия Беретта, Катерина Кейру, Люси Пылаева, Маруся Левкина, Мария Романова, Николь Плиева, Таша Белая, Анна Ещенко, Павел Рассомахин и Оксана Хайдакина, Оксана Янковская, Давид Чельдиев, Олеся Фаттахова, Марина Ворожищева, Андрей Волгин с супругой Юлией, Васса Бокова и Анна Родоная, Евгения Соляных, Вячеслав Тельнов, Сергей Чирков, Ирина Йовович, Мария Романова, Юлия Беляева, Светлана Брюханова и многие другие.

После показа состоялся Q&A – зрители обсудили картину вместе с создателями. В обсуждении приняли участие режиссёр Роман Косов, исполнитель главной роли Григорий Данишевский, актрисы Юлия Яблонская и Елена Ербакова, а также Татьяна Нечаева – педагог, дефектолог с большим опытом работы с людьми с синдромом Дауна, руководитель проектов фонда «Синдром любви». Модератором выступила Ольга Белик, шеф-редактор «Кинопоиска» и автор тг-канала «КиноКотик».

Фото: пресс-служба проекта

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

21.05.2025