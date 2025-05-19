В Москве состоялась премьера комедии «cНежный человек»
Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»
18 мая в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошла светская премьера семейной приключенческой комедии СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК.
Первым столичным зрителям картину представила творческая группа фильма: актеры Владимир Стеклов, Катерина Шпица, Сергей Стайкин, режиссер – Олег Асадулин, продюсер Георгий Малков, сценарист – Константин Трофимов.
Зал был полон детей, для которых было заготовлено множество сладких сюрпризов. Также на премьере появился сам снежный человек. Он стал главным объектом внимания не только среди детей, но и среди взрослых.
Фото: пресс-служба проекта
19.05.2025