В Москве состоялась премьера комедии «cНежный человек»

Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

18 мая в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошла светская премьера семейной приключенческой комедии СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК.

Первым столичным зрителям картину представила творческая группа фильма: актеры Владимир Стеклов, Катерина Шпица, Сергей Стайкин, режиссер – Олег Асадулин, продюсер Георгий Малков, сценарист – Константин Трофимов.

Зал был полон детей, для которых было заготовлено множество сладких сюрпризов. Также на премьере появился сам снежный человек. Он стал главным объектом внимания не только среди детей, но и среди взрослых.

Фото: пресс-служба проекта

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

19.05.2025