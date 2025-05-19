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В Москве состоялась премьера комедии «cНежный человек»

Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

18 мая в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошла светская премьера семейной приключенческой комедии СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК.

Первым столичным зрителям картину представила творческая группа фильма: актеры Владимир Стеклов, Катерина Шпица, Сергей Стайкин, режиссер – Олег Асадулин,  продюсер Георгий Малков, сценарист – Константин Трофимов. 

Зал был полон детей, для которых было заготовлено множество сладких сюрпризов. Также на премьере появился сам снежный человек. Он стал главным объектом внимания не только среди детей, но и среди взрослых. 

Фото: пресс-служба проекта

 

19.05.2025