В Москве состоялась премьера фэнтези-экшена «Соловей против Муромца»

Фотоотчет из кинотеатра «Октябрь»

19 мая в кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера фэнтези-экшена СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА. Производством картины занималась компания «Карго» при поддержке Фонда Кино.

Фильм со сцены представили актеры Владимир Любимцев, Тимофей Кочнев, Елена Валюшкина, Марк-Малик Мурашкин, Александра Тихонова, Юрий Нифонтов, Вероника Журавлева, Илья Лукашенко, операторы-постановщики Николай Богачев, Максим Чирков, Юрий Коробейников и Григорий Векслер, режиссер и продюсер Карен Оганесян, а также ассоциированный продюсер Владимир Пермяков.

Гостями премьеры стали Дарья Екамасова, Иван Добронравов, Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Алексей Розин, Артем Семакин, Мария Янковская, Варвара Куприна, Карина Кагра, Женя Малахова, Алиса Буслова, Анна Ещенко и другие.

«Мы очень долго писали, переписывали, искали смыслы, и мне кажется, наконец-то нашли. Вся съемочная группа — невероятно талантливые люди, которые очень любят кино. Спасибо моей киносемье, я безумно вами горжусь», — поделился со сцены режиссер Карен Оганесян.

В широкий прокат кино выйдет 22 мая. Дистрибьютор — «Атмосфера кино».

Фото: пресс-служба «Атмосферы кино»

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20.05.2025