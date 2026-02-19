В Москве состоялась премьера фильма «Спасти бессмертного»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

18 февраля в Москве в киноцентре КАРО 11 «Октябрь» состоялась светская премьера СПАСТИ БЕССМЕРТНОГО, нового фильма от создателей дилогии МЫ ИЗ БУДУЩЕГО.

Картину первым зрителям представили генеральный продюсер Людмила Кукоба, режиссер Павел Игнатов, художник-постановщик Солбон Лыгденов, актеры Михаил Медалин, Кымбатбек Алимжанов, Игорь Денисов, Валерия Платонова, Сергей Холмогоров, Алеся Пуховая, Георгий Петренко, Матвей Амельянович, Тася Орлова и другие члены съемочной группы.

Гостями премьеры стали: Михаил Швыдкой, Николай Валуев, Роман Крылов, Медер Чотонов, Игорь Угольников, Елена Драпеко, Владимир Яглыч, Владимир Любимцев, Игорь Панин, Дарья Лузина, Владимир Климов и другие.

Фильм производства кинокомпании «Реверсия» и Фонда «Память Побед» на большие экраны выпустит «Центр Кино» уже 26 февраля.

Фото: Глеб Лоскутов

