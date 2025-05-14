В Москве состоялась премьера комедии «Туда»

Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

13 мая в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась светская премьера романтического роуд-муви ТУДА с Петром Фёдоровым и Ириной Старшенбаум. Помимо исполнителей главных ролей фильм зрителям представили актеры Ингрид Олеринская и Владислав Тирон, а также автор сценария и режиссер Иван Петухов, продюсеры Тимур Асадов, Ара Хачатрян и Дарья Капля.

Первыми звездными гостями стали: Мария Андреева, Евдокия Германова, Мария Бордовских, Маша Кошина, Александра Ревенко, Алена Долголенко, Анна Ещенко, Васса Бокова, певец Данте, Дмитрий Брауэр, Ольга Ергина, Вера Марченко, Дмитрий Кароль, Влад Соболев (Nemiga), Илья Гуров, Светлана Шевченко, Соня Брусника, Татьяна Струженкова, Алена Мурлаева, Кристина Таспин и другие

В широкий прокат фильм выпустит компания «НМГ Кинопрокат» 15 мая. Производством проекта занимались компании Bazelevs и «Кинопоиск» при поддержке «Яндекс Про».

Фото: Глеб Лоскутов, Максим Кашин

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14.05.2025