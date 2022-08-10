В Москве состоялась премьера фильма «Легенды Орленка»

Фотоотчет из кинотеатра «КАРО 11 Октябрь»

9 августа в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера семейного приключенческого фильма ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА. Фильм представили режиссер Ольга Беляева, продюсер Лариса Преториус, а также исполнители главных ролей Станислав Бондаренко, Нил Кропалов и другие.

Премьеру посетили Владимир и Марина Левкины, Эвелина Бледанс, Анастасия Макеева, Маруся Климова, Алена Чехова, Надежда Ручка, Анна Михайловская, Алина Засобина, Настя Крайнова, Мария Романова, Бедрос Киркоров, Николай Агутин и другие.

По сюжету, Маша и четверо ребят приезжают на летний отдых во Всероссийский детский центр «Орленок» и неожиданного оказываются в самой гуще древнейшего противостояния сил зла и добра, когда девочка случайно пробуждает одного из семи каменных старцев. Теперь ребятам предстоит объединиться и пройти древний квест, чтобы разгадать тайну семи легенд и не дать владычице хауса Эль победить. Для этого им нужно побороть свои страхи, научиться ценить дружбу и поверить в невозможное.

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10.08.2022