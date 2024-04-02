В Москве прошла презентация студии «Союзмультфильм»

Фоторепортаж из театра на Малой Бронной

1 апреля в театре на Малой Бронной состоялась презентация новых проектов студии «Союзмультфильм».

Официальная часть, в которой председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева представила планы на ближайший год, продолжилась «БеспринцЫпными чтениями» – автор проекта Александр Цыпкин, актрисы Виктория Исакова, Виктория Толстоганова, Анна Михалкова, Мария Миронова, Екатерина Шпица, Юлия Александрова, Валентина Ляпина, а также сама Слащева прочитали веселые и трогательные монологи из цикла «Истории про мам», посвященные современным родителям и их ежедневным заботам.

Гостями мероприятия стали Глафира Тарханова, Елена Кулецкая, Снежина Кулова, Алла Довлатова, Аврора, Елена Летучая, Юлианна Караулова, Александр Энберт и многие другие.

Сборник монологов «Истории про мам» дебютировал в онлайн-кинотеатре Okko в марте.

Фото: пресс-служба «Союзмультфильм»

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02.04.2024