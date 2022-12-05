В Москве состоялась премьера фильма «Приключения Тедди»
Фотоотчет из кинотеатра «Синема Парк Европейский»
В минувшее воскресенье, 4 декабря, в кинотеатре «Синема Парк Европейский» состоялась премьера новогодней семейной сказки ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ.
Первыми фильм приехали посмотреть: Иван Добронравов, Лянка Грыу, Дмитрий Красилов, Анастасия Гребенкина, Владимир Левкин, Алена Чехова, Алексей Демидов, Анастасия Бусыгина, Максим Коновалов, Надя Ручка, Наталья Лесниковская, Евгения Линович и другие.
05.12.2022