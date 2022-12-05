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Фотоальбом

В Москве состоялась премьера фильма «Приключения Тедди»

Фотоотчет из кинотеатра «Синема Парк Европейский»

В минувшее воскресенье, 4 декабря, в кинотеатре «Синема Парк Европейский» состоялась премьера новогодней семейной сказки ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ. 

Первыми фильм приехали посмотреть: Иван Добронравов, Лянка Грыу, Дмитрий Красилов, Анастасия Гребенкина, Владимир Левкин, Алена Чехова, Алексей Демидов, Анастасия Бусыгина, Максим Коновалов, Надя Ручка, Наталья Лесниковская, Евгения Линович и другие.

 

05.12.2022