В Москве состоялась премьера фильма «Приключения Тедди»

В минувшее воскресенье, 4 декабря, в кинотеатре «Синема Парк Европейский» состоялась премьера новогодней семейной сказки ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ.

Первыми фильм приехали посмотреть: Иван Добронравов, Лянка Грыу, Дмитрий Красилов, Анастасия Гребенкина, Владимир Левкин, Алена Чехова, Алексей Демидов, Анастасия Бусыгина, Максим Коновалов, Надя Ручка, Наталья Лесниковская, Евгения Линович и другие.