В столице состоялась премьера комедии «Приплыли!»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

В Москве прошла официальная премьера фильма ПРИПЛЫЛИ!, которая состоялась 18 мая.

Первыми зрителями фильма и гостями показа в кинотеатре «Художественный» стали Агата Муцениеце, Михаил Галустян, Настасья Самбурская, Михаил Пореченков, Александр Цыпкин, Алена Водонаева, Виктория Дайнеко, Дана Борисова, Рената Пиотровски, Артем Ткаченко, Анастасия Уколова, Инга Берман, Олег Гаас, Карина Андоленко, Анатолий Руденко, Ана Туразошвили, Родион Газманов, Ольга Сухарева, Гия Перадзе, Марк Горобец, Ира Чайковская, Александр Мартынов, Милана Пич, Александр Жигалкин, Светлана Антонова, Татьяна Геворкян, Денис Бузин, Алиса Вокс, Алена Чехова, Дэни Яровский, блогеры Саша Новиков, Bad Barbie, Skyfam Team, Настя Рыжик, СЕМГА, Амирчик, Богдан Дарминов, Ангелина Twixi, Алиса Лобанова, Таша Белая и другие.

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

19.05.2022