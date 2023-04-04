В Москве прошла премьера фильма «Прямой эфир»

Фотоотчет из кинотетатра «Октябрь»

В прошедшие выходные в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера триллера ПРЯМОЙ ЭФИР. Зрителям фильм представили режиссер Карен Оганесян, автор идеи и продюсер Беник Аракелян, продюсеры Ирина Воронова и Полина Иванова, а также актеры Кирилл Кяро, Павел Чернышев, Анастасия Тодореску, Сослан Фидаров и Ульяна Пилипенко. Среди гостей премьеры были Ольга Кабо, Станислав Бондаренко, Егор Пазенко, Сергей Чирков, Поля Полякова, Даниил Белых, Татьяна Струженкова, Денис Котов, Иван Николаев, Александр Бердников, Валерия Девятаева, Сергей Ашарин, Вера Островская, Эрик Панич, Никита Плащевский, Нодар Сирадзе, baga_best и другие.

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04.04.2023