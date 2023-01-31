В Москве прошла премьера сериала «Раневская»

Фотоотчет из театра им. Моссовета

30 января в театре им. Моссовета состоялся премьерный показ драмы-байопика «Раневская» о жизни актрисы Фаины Раневской.

Проект представили генеральный продюсер Kion Игорь Мишин, исполнительница главной роли Мариэтта Цигаль-Полищук, продюсеры Андрей Тартаков и Сергей Титинков.

Премьеру посетили: Михаил Лабковский, Настасья Самбурская, Мария Федорова, Анна Банщикова, Екатерина Климова, Алексей Филимонов, Зара, Анна Котова-Дерябина, Владислав Ветров, Лиза Моряк, Софья Донианц, Сергей Филин, Иван Кокорин, Евгений Стеблов, Марианна Максимовская, Аврора, Надя Ручка, Мила Ершова, Алена Водонаева, Елена Валюшкина, Андрей Гайдулян и другие.

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31.01.2023