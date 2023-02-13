Прошел спецпоказ мультфильма «Снежная Королева: Разморозка»

Фотоотчет из кинотеатра «Синема Парк Европейский»

11 февраля в кинотеатре «Синема Парк Европейский» состоялся специальный показ продолжения анимационной серии СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА под названием РАЗМОРОЗКА. Новая картина — пятая в истории этой мультипликационной франшизы. Первый мультфильм по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена вышел в прокат более десяти лет назад. За минувшее время ленты франшизы собрали в прокате более $80 млн.

Первыми посмотреть картину вместе с детьми пришли блогеры Елена Фенцик, Светлана Турилова, Екатерина Величкина, Дарья Бондарева, Надежда Синякова, Татьяна Фадеева, Жанна Антонова, Яна Крупко, Анна Михайлова, Светлана Аллахвердиева, Левина Евгения, Екатерина Демидова, Валерия Кадетова и другие.

В российских кинотеатрах мультфильм появится 16 февраля.

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13.02.2023