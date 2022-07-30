В Ярославле открылся фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest

Фотоотчет из Концертно-зрелищного центра «Миллениум»

В Ярославле 29 июля открылся IV фестиваль веб-сериалов Realist. Фестиваль впервые проходит в этом городе и в формате специального события Realist Web Series Weekend.

Церемония открытия состоялась в Концертно-зрелищном центре «Миллениум». На открытии присутствовали: Екатерина Волкова, Никита Тарасов, Анна Снаткина, Светлана Степанковская, Маруся Климова, Сабина Ахмедова, Виктор Васильев, Екатерина Носик, Нино Нинидзе, Алексей Марков, Никита Павленко, Павел Баршак, Ольга Смирнова и другие. А также члены жюри – Наталия Мещанинова, Юлия Хлынина, Роман Кантон, Сергей Мокрицкий, Елена Лапина. Также церемонию открытия посетил заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

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30.07.2022