В столице прошла премьера фильма «Решала: Брат»

Фотоотчет из кинотеатра «Синема Парк Европейский»

17 мая в кинотеатре «Синема Парк Европейский» состоялась премьера фильма РЕШАЛА: БРАТ.

Картину на премьере представили: режиссер фильма Александр Амиров, исполнители главных ролей Александр Фролов и Анастасия Акатова, а также актер Мосэ Куртанидзе и со-продюсер картины Михаил Расходников.

Премьеру фильма посетили: музыканты клуба Газгольдер, Евгений Синяков (резидент Камеди Клаб), актриса Каштанова Александра, музыкант и актер Кирилл Петров (Батишта), рэп-исполнитель Тимур Честный и другие.

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18.05.2022