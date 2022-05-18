В столице прошла премьера фильма «Решала: Брат»
Фотоотчет из кинотеатра «Синема Парк Европейский»
17 мая в кинотеатре «Синема Парк Европейский» состоялась премьера фильма РЕШАЛА: БРАТ.
Картину на премьере представили: режиссер фильма Александр Амиров, исполнители главных ролей Александр Фролов и Анастасия Акатова, а также актер Мосэ Куртанидзе и со-продюсер картины Михаил Расходников.
Премьеру фильма посетили: музыканты клуба Газгольдер, Евгений Синяков (резидент Камеди Клаб), актриса Каштанова Александра, музыкант и актер Кирилл Петров (Батишта), рэп-исполнитель Тимур Честный и другие.
18.05.2022