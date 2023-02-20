В столице прошла премьера мультфильма «Рок дог 3: Битва за бит»

Фоторепортаж из «Формулы кино ЦДМ»

В «Центральном Детском Магазине на Лубянке» в кинотеатре «Формула Кино ЦДМ» состоялась премьера семейного приключенческого мультфильма РОК ДОГ 3: БИТВА ЗА БИТ. Актриса и телеведущая Агата Муцениеце, озвучившая одну из главных ролей, посетила показ с сыном Тимофеем и дочерью Мией.

Также на мероприятии присутствовали Игорь Миркурбанов с сыном Федором, Анфиса Чехова с сыном Соломоном, Наталья Земцова с сыном Иваном, Наталья Подольская с сыном Артемием, Доминик Джокер с супругой Екатериной Кокориной и воспитанниками Jocker School, Ярослава Дегтярева, блогеры Мария Молодина, Маргарита Иноземцева, Андрей и Паша Лапушкины, Катя Левликова, Лилия Васенькина, Мария Анисимова, Анна Цуркань, Мария Маркина, Татьяна Беловед и другие.

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20.02.2023