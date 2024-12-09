В Москве прошло открытие Фестиваля сербского кино

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

7 декабря в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла церемония открытия Фестиваля сербского кино, организованного РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

В торжественных мероприятиях приняли участие директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрий Давиденко, директор Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов, старший советник Посольства Республики Сербия в Российской Федерации Снежана Павлович, генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова, первый заместитель генерального директора Госфильмофонда России Михаил Бобров, генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Суворов.

Фильмы зрителям представила сербская делегация. На московской премьере мистического триллера ИЗОЛЯЦИЯ о картине рассказали актер Милош Бикович, который стал специальным гостем церемонии, режиссер и сценарист Марко Бацкович, продюсер Марко Йоцич.

Драму ХРАНИТЕЛИ ФОРМУЛЫ, у которой уже более 30 наград и 25 номинаций на различных международных кинофестивалях, представили актер Радивойе Буквич и продюсер Горан Бьелгорлич. В состав делегации также вошел продюсер компании Art Vista Марко Попов.

Фото: пресс-служба РОСКИНО

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09.12.2024