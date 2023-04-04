В Москве прошла премьера сериала «Сансара»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

3 апреля в московском кинотеатре «Художественный» прошла премьера восьмисерийной фантастической драмы онлайн-платформы Okko «Сансара». Сериал гостям вечера представила творческая команда сериала во главе с режиссером Марией Агранович, сценаристом Саввой Минаевым, продюсером по оригинальному контенту Okko Гавриилом Гордеевым, генеральным продюсером кинокомпании «Медиаслово» Данилой Шараповым и главными актерами проекта Павлом Деревянко и Кристиной Асмус.

Среди гостей премьерного показа: Арина Шарапова, Константин Крюков, Виктор Васильев, Ольга Лапшина, Евгений Сангаджиев, Александр Горчилин, Анна Банщикова, Кузьма Сапрыкин, Елизавета Ищенко, Алена Михайлова, Дмитрий Власкин, Светлана Камынина, Игорь Грабузов, Павел Чинарев, Вячеслав Чепурченко и другие.

Фото Геннадия Авраменко.

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04.04.2023