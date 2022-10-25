В столице прошла премьера проекта «Саня, газуй! Новый поворот»

Фотоотчет из «Дома Кино»

В большом зале «Дома Кино» состоялся показ первого сезона проекта «Саня, газуй! Новый поворот». Проект представили режиссер, сценарист, продюсер Филипп Абрютин и продюсер и сценарист Оксана Лахно. Гостями вечера стали актеры сериала «Саня, газуй! Новый поворот» — Влада Ермолаева, Андрей Федорцов, Михаил Богдасаров, Никита Паршин, Денис Шаблий, Евгения Лютая, Егор Строков, Павел Шевандо, Янис Политов и другие. Также премьеру посетили российские музыканты Миша Житов, Виктория Ким, певицы ALBA и Анна Калашникова и другие.

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25.10.2022