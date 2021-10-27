В Санкт-Петербурге прошла премьера «Седьмой симфонии»

Фотоотчет из киностудии «Ленфильм»

26 октября в Санкт-Петербурге на киностудии «Ленфильм» представили многосерийную историческую драму «Седьмая симфония» производства телеканала «Россия» и кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн» при участии «Твин Медиа». Это пронзительная человеческая история об одном из самых вдохновляющих и невероятных эпизодов Великой Отечественной войны, когда весь мир, затаив дыхание, услышал великую музыку из блокадного Ленинграда.

Специальный показ именно в Санкт-Петербурге для создателей «Седьмой симфонии» имеет особое значение. Фильм представили: режиссер Александр Котт, продюсеры Антон Златопольский, Александр Роднянский и Сергей Мелькумов, а также исполнители главных ролей: Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Борис Смолкин, Дарья Коныжева, Кирилл Ульянов, Денис Лукичев и Алена Кучкова.

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27.10.2021