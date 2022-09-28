В Москве прошел спецпоказ фильма «Сердце пармы»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

Вчера в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся специальный показ эпической экшн-драмы СЕРДЦЕ ПАРМЫ Антона Мегердичева, которая выйдет в прокат 6 октября.

Фильм представили: режиссер Антон Мегердичев, продюсеры Дарья Лаврова, Игорь Толстунов и Антон Златопольский, актеры Елена Ербакова, Елена Панова, Федор Бондарчук, Александр Горбатов, Ислам Зафесов, Владимир Любимцев, Владимир Свирский и другие.

Продюсеры и гости почтили минутой молчания и специальным роликом трагически погибшего Сергея Пускепалиса, исполнившего роль Полюда.

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28.09.2022