В Москве состоялась премьера фильма «Сестры»

Фотоотчет из кинотеатра «КАРО 11 Октябрь»

20 ноября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера психологического хоррора СЁСТРЫ с Ириной Старшенбаум и Никитой Ефремовым в главных ролях.

Фильм собравшимся представили режиссёр Иван Петухов, продюсеры Лала Рустамова, Владимир Комаров и Ара Хачатрян, а также съемочная группа фильма. Первыми на премьере фильм увидели: Анна Банщикова, Ирина Безрукова, Настасья Самбурская, Светлана Устинова, Риналь Мухаметов, Михаил Тройник, Георгий Дронов, Евгений Бороденко, Настя Луч, Лиза Шакира, Анна Богомолова, Александра Власова, Юлия Волкова, Надежда Гуськова, Мила Ершова, Маруся Климова, Кристина Кучеренко, Валерия Шкирандо, Карен Арутюнов и Дарья Блохина, Маша Лобанова, Пётр Нестеров, Никита Плахотнюк и другие.

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21.11.2022