В Севастополе открылся Форум «Глобальные ценности»

Фотоотчет из Севастопольского центра культуры и искусств

2 августа в Севастопольском центре культуры и искусств состоялось открытие второго Международного форум молодых кинематографистов «Глобальные ценности». Мероприятия началось с видеоприветствия министра культуры РФ Ольги Любимовой.

В открытии форума участвовали губернатор Севастополя Михаил Развожаев, первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова, генеральный директор «Продюсерского центра «ВГИК-Дебют» Федор Попов. В числе гостей — актриса Алена Бабенко и режиссер Константин Буслов. Музыкальные хиты отечественного кино играли на мероприятии в исполнении квартета Олега и Натальи Бутман.

В ходе мероприятия были награждены победители в спецноминации «Глобальные ценности», учрежденной компанией «Иннопрактика»:

1 место — «Дети Хонияра» (Арман Голипур Даштаки. Иран. Исфаханский университет искусств)

2 место — «Сумерки» (Уджал Пол. Индия. Национальный институт кинематографии и изобразительных искусств в Калькутте)

3 место — «Акклиматизация» (Кристина Ширинова. Россия. ВГИК им. С.А. Герасимова)

Организаторы форума – компания «Иннопрактика» и Продюсерский центр «ВГИК-Дебют».

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

03.08.2022