В Москве прошел спецпоказ «Щелкунчик и Волшебная флейта»

Фотоотчет из Кинозала ГУМ

1 декабря в Москве состоялся специальный показ нового анимационного фильма ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА. Гости мероприятия не только первыми посмотрели фильм, но и покатались на новогоднем ГУМ катке.

Перед показом гостей приветствовала съемочная группа фильма – актриса, озвучившая главную героиню Мари – Любовь Аксёнова, режиссер картины Виктор Глухушин, продюсер визуальных эффектов Александр Горохов и представители прокатной компании «Атмосфера Кино».

Среди звезд, которые первыми пришли посмотреть картину, были Инга Оболдина, Мария Лобанова, Камила Валиева, Мария Кожевникова, молодые актрисы Ева Смирнова и Александра Бабаскина, Настя Джус, Рита Дакота, Алина Насибуллина, Яна Гладких, Ярослав Матвеев и Петр Иващенко, который озвучил сразу нескольких персонажей в картине.

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

02.12.2022