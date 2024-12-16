В Москве открылся фестиваль «Дни короткометражного кино»

Фоторепортаж из театра «Одеон»

14 декабря в event-пространстве «Золото» (театр «Одеон») состоялась торжественная церемония открытия XI Международного фестиваля «Дни короткометражного кино» (Short Film Days).

Ведущими вечера стали актёр и телеведущий Андрей Родных, а также искусственный интеллект Дари, лицо питчинга киностартапов, который пройдет в рамках фестиваля.

Мероприятие посетили председатель жюри фестиваля Евгений Герасимов, актёры Антон Филипенко, Таисия Калинина, Тимофей Кочнев, Янина Мелехова, Дарья Харченко, режиссёр и продюсер Андрей Богатырёв, член Совета Фонда поддержки регионального кинематографа Дмитрий Якунин и многие другие.

Фильмом открытия смотра стала документальная лента Максима Башорина ЮДИ: ТАНЕЦ В ТЕМНОТЕ.

Фото: пресс-служба фестиваля

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

16.12.2024