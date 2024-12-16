В Москве открылся фестиваль «Дни короткометражного кино»
Фоторепортаж из театра «Одеон»
14 декабря в event-пространстве «Золото» (театр «Одеон») состоялась торжественная церемония открытия XI Международного фестиваля «Дни короткометражного кино» (Short Film Days).
Ведущими вечера стали актёр и телеведущий Андрей Родных, а также искусственный интеллект Дари, лицо питчинга киностартапов, который пройдет в рамках фестиваля.
Мероприятие посетили председатель жюри фестиваля Евгений Герасимов, актёры Антон Филипенко, Таисия Калинина, Тимофей Кочнев, Янина Мелехова, Дарья Харченко, режиссёр и продюсер Андрей Богатырёв, член Совета Фонда поддержки регионального кинематографа Дмитрий Якунин и многие другие.
Фильмом открытия смотра стала документальная лента Максима Башорина ЮДИ: ТАНЕЦ В ТЕМНОТЕ.
Фото: пресс-служба фестиваля
16.12.2024