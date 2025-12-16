В Москве открылся Международный фестиваль «Дни короткометражного кино»

Фоторепортаж с Киностудии Горького

14 декабря в зале «Горький холл» на Киностудии Горького состоялась тожественная церемония открытия XII Международного фестиваля «Дни короткометражного кино».

Фильмом открытия стала короткометражная драма Мариам Халиловой «Кровикс», главные роли в которой исполнили Юлия Снигирь, Виоллета Ямова и Никита Ефремов. Также в рамках церемонии состоялось выступление музыкального коллектива «МЕ4ТА», фронтменом которого является актер Евгений Цыганов.

С речами выступили заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Евгений Мурахвери, генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Якунин. Ведущим церемонии стал киноактер и музыкант Сергей Горошко.

Красную дорожку открытия посетили Александра Киселева, Кирилл Зайцев, Владимир Канухин, Юлия Афанасьева, Таисья Калинина, Тимофей Кочнев, Юлия Волкова, Анна Азарова, Александра Власова, Георгий Прокопов, Борислав Володин и другие гости.

Церемония закрытия «Дней короткометражного кино» состоится 21 декабря в Арт-Центре ИСИ.

Фото: Данил Таштимиров, Виктория Маркина, Анастасия Черномырдина

16.12.2025